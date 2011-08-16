Джессіка Альба вдруге стала мамою

Актриса Джесіка Альба, а також її чоловік, продюсер Кеш Уоррен, повідомили про появу на світ своєї другої донечки. Дівчинка отримала ім`я Хейвен Гарнер Уоррен. Зараз у пари є вже трирічна донька Онор Марі.

Альба завжди любила ділитися найважливішими подіями в своєму житті через соціальні мережі. Так через Facebook вона повідомила світові про свою вагітність. А в Twitter написала, що народила. Пологи проходили в лікарні Cedars Sinai в Лос-Анджелесі.

В очікуванні другої дитини 30-річна Джесіка зізнавалася: "У мене в голові не вкладається, що я буду любити ще когось так само, як зараз люблю Онор. Але, звичайно ж, так і буде, мені не терпиться це відчути! Я тільки тепер по-справжньому стану мамою. Двоє дітей - зовсім інша справа!"

Маленьку Хейвен вже чекає прекрасна кімната, облаштуванням якої Джессіка захоплено займалася сама. За словами актриси, в ній дуже багато малюнків, а меблі і всі інші предмети зроблені з екологічно чистих і безпечних для дитини матеріалів.

ТСН