У Санкт-Петербурзі відбудеться забіг догори ногами

У Санкт-Петербурзі відбудуться незвичне змагання з бігу на руках. Організатором заходу виступив петербурзький бізнесмен, художник і любитель йоги Олексій Сергієнко.

За словами Сергієнка, він вже давно навчився ходити на руках і зараз не тільки займається цим самостійно, а й навчає такому виду пересування всіх бажаючих.

"Мені завжди подобалося ходити на руках, я це роблю регулярно, гуляючи в парку. Це дуже корисно: і фізична вправа, і кумедно!", - пояснив Сергієнко.

Організатор змагання з ходіння догори ногами в змозі подолати в такому положенні приблизно сто метрів. Стоячи на руках любитель йоги може ще й співати пісні.

У забігу на руках в Санкт-Петербурзі візьмуть участь близько п`ятдесяти осіб. Яку дистанцію належить подолати учасникам змагання і за які призи вони будуть боротися, не повідомляється.

Нагадаємо, за тиждень традиційних забігів з биками в іспанській Памплоні у рамках фестиваля Сан-Фермін постраждали 39 людей.

ТСН