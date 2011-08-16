Уряд АРК презентував логотип і символіку Криму

Уряд Автономної Республіки Крим презентував brandbook (логотип і символіку) регіону.

Презентація відбулася сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Віце-прем`єр Криму, міністр курортів і туризму Георгій ПСАРЬОВ повідомив, що уряд автономії в 2011 році прийняв Стратегію розвитку регіону до 2020 року, якою передбачається, зокрема, реформування санаторно-курортного і туристичного сектора.

«Розвиток сучасного курорту неможливий без його правильного позиціонування, без своєчасних і якісних рекламних кампаній, без створення і підтримки іміджу стабільної території, що динамічно розвивається”, - сказав Г.ПСАРЬОВ.

У зв`язку з цим, за словами Г.ПСАРЬОВА, уряд Криму вирішив створити єдиний комплект фірмової символіки сучасного рівня, що дозволяє розробляти і розміщувати рекламні та постматеріали, виробляти сувенірну та іншу іміджеву продукцію, оформляти виставкові стенди тощо. Було оголошено конкурс з ребрендингу логотипу автономії, створено комісію, до якої увійшли члени уряду і депутати Верховної Ради АРК, а також представники дизайнерської та художньої громадськості. У конкурсі взяли участь більш як 300 претендентів із України, Росії й Білорусі. Переможцем стала київська компанія iBrand Design Consulting.

Директор iBrand Design Consulting Олексій СОТНИКОВ відзначив, що при розробці дизайну символіки Криму компанія мала на меті створити унікальний образ і посилити позитивний імідж автономії як рекреаційного регіону, розширити базу знань про Крим і підвищити інвестиційну привабливість регіону. Він зазначив, що важливо було відійти від тих кліше, з якими асоціюється Крим, таких як «всесоюзна оздоровниця», і трансформувати їх у новий образ.

О.СОТНИКОВ повідомив, що вартість проекту з розробки символіки становила 150 тис. грн.

Він висловив надію, що вже в 2012 році символіку можна буде побачити на вулицях Криму, в інших регіонах України і країнах ближнього зарубіжжя.

О.СОТНИКОВ пояснив, що логотип представляє спіралевидну кольорову мушлю з перлиною в центрі. Один із витків спіралі означає кримські гори, другий – морське побережжя, третя частина – рослинний і тваринний світ, четверта частина – сонячні дні, кількість яких у Криму найбільша в Україні, і останній виток – багату історію і змішання культур.