Американці в захваті від фільму про братів Кличків

Документальна кінострічка про братів Кличків "Кличко. На рингу"(англійська версія назви - "Klitschko") дуже сподобалася американським глядачам та кінокритикам.

Останні назвали її однією з найбільш цікавих робіт на нью-йоркському кінофестивалі Tribeca Film Festival.

Самі ж брати Клички зізналися, що дуже задоволені роботою німецького режисера Себастьяна Денхардта.

"Авторам фільму вдалося показати нашу з Володимиром історію з несподіваного боку. Вони не тільки побували в тих місцях, де раніше жила наша родина (навіть до Казахстану літали!), а також знайшли унікальні архівні кадри, про які ми самі встигли забути. Сподіваюся, що глядачі із задоволенням подивляться цей фільм", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 112-хвилиний фільм українці зможуть побачити, починаючи з 6-го жовтня. Саме тоді стрічка вийде в український кінопрокат.

ТСН