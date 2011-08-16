Оззі Осборн повернувся до Black Sabbath

Напередодні прощального туру знаменитого рок-гурту Black Sabbath британський рок-співак Оззі Осборн возз`єднався з командою, яку він очолював з 1969 по 1979 рік.

Осборн не грав з Black Sabbath уже більше 30 років – у 1979-му його вигнали з гурту через зловживання алкоголем і наркотиками.

Солістами Black Sabbath після Осборна були Ронні Джеймс Діо, Ієн Гіллан, Гленн Х`юз.

Зараз Осборн вже почав готуватися до концертного туру возз`єднання, репетируючи разом з гітаристом Тоні Айоммі, басистом Гізером Батлером і ударником Біллом Уордом.

Як розповів журналістам Батлер, гурт хоче проїхатися у своєму початковому складі місцями, в яких вони ще не були, зіграти для тих шанувальників, які їх ніколи не чули наживо.

Перший альбом Black Sabbath прийнято вважати одним з перших хеві метал-альбомів, який заклав, окрім всього, фундамент і для подальшого розвитку дум-металу. Дев`ять альбомів групи входили в першу десятку UK Albums Chart. До 2000 року загальний тираж альбомів Black Sabbath наблизився до ста мільйонів.

ТСН