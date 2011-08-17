Мумій Троль планує потрапити до Книги рекордів Гіннесса

Російський гурт Мумій Троль вирішив потрапити до Книги рекордів Гіннесса. В один і той же світловий день музиканти виступлять у двох різних кінцях РФ: у Владивостоці та Калінінграді.

Акція, яку соліст колективу Ілля Лагутенко назвав Музперельотом, запланована на 1 вересня 2011 року, повідомляється на офіційному сайті гурту.

Згідно з планом Мумій Тролю, перший концерт почнеться на Центральній площі Владивостока в 11 годині ранку. Концерт у Калінінграді запланований на 10 годину вечора. При цьому музиканти не будуть користуватися спецавіацією: вони вирушать за маршрутом Владивосток-Москва-Калінінград на звичайних комерційних рейсах.

Калінінград і Владивосток є двома найбільш віддаленими містами Російської Федерації. Їх розділяють 10 549 кілометрів та вісім часових поясів.

Гурт Мумій Троль, солістом і незмінним лідером якого є Ілля Лагутенко, був створений у Владивостоці в 1983 році. Перший альбом команди - Морська - вийшов лише 14 років потому, в 1997 році. Платівка отримала безліч нагород. Донині команда випустила вісім студійних альбомів. Останній з них, під назвою 8, вийшов 8 серпня 2008 року. У 2010 році Мумій Троль випустив диск Рідкісні пісні, присвячений Василю Аксьонову.

Нагадаємо, що в травні 2011 року в московському аеропорту Шереметьєво група п`яних підлітків жорстоко побила бас-гітариста та барабанщика гурту Мумій Троль Євгена Звіденного й Олега Пунгіна.



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