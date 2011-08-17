Український переклад роману Умберто Еко вийде до кінця серпня

Новий роман італійського письменника Умберто Еко «Празький цвинтар» українською мовою надійде в продаж до кінця серпня, повідомив генеральний директор харківського видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

«Цей роман російською мовою ще не видавався, ми випередили своїх колег. Роман складається з двох частин, які об`єднує спільний герой -капітан-пройдисвіт, який, серед усього іншого, бере активну участь у фальсифікації протоколів сіонських мудреців», - розповів А. Красовицький.

Нагадаємо, що роман У. Еко «Празький цвинтар» був виданий в Італії в минулому році для цієї країни тиражем в 200 тис. екземплярів.

ZN