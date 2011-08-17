Підгорецький замок — потенційний об’єкт для розвитку Львівщини

Підгорецький замок на Львівщині — особливий, і є потенційним об’єктом для розвитку всього регіону.

Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив засновник компанії Arts Interlink, експерт із питань культури в британському парламенті доктор Джон Елсон.

Він пояснив, що кошти потрібні не лише на реставраційні роботи, а й на розвиток інфраструктури цього краю. «Побудова шляхів, готельних комплексів, закладів відпочинку… Лише у такому разі буде легше залучити інвестиції на реставрацію замку, паркового комплексу та інших навколишніх пам’яток архітектури», — додав експерт.

Він також підкреслив, що Україна — не єдина держава, яка переживає труднощі з пошуком коштів на реконструкцію пам’яток архітектури: «Ці проблеми турбують навіть такі високорозвинені країни, як Великобританія, Франція, Австрія. Колись по фінансову підтримку таких проектів зверталися до держави. Насправді небагато урядів Європи хотіли б займатися такими справами».

«Українській владі справді потрібно думати про інвесторів. Про те, як їх залучити. І це має бути в комплексі з благодійною діяльністю. Потрібно запрошувати бізнес вкладати кошти в розвиток територій, спорудження комерційних закладів. Водночас переконувати його представників вкладати кошти в інфраструктуру території, в театри, музеї, інші об’єкти культури. Адже чим привабливішим буде регіон, тим більше йтиме з нього прибутків. Головне — не обкладати інвесторів великими податками», — підкреслив Дж.Елсон.

Засновник Arts Interlink також зазначив, що для того, щоб отримати кошти з Європи, потрібно професійно представити замковий комплекс за кордоном. «Фільми, які нам показали, були чудові. Але треба зробити більше, ніж просто показати відео. Кошти на відновлення замку можна знайти. Ви ж знаєте, що у світі є дві проблеми — де взяти гроші, і куди вкласти гроші… Але у цьому плані в інвесторів виникає два запитання. Перше — політичне. Оскільки Україна — не частина ЄС, то важливо знати, якою буде політика держави й уряду в цій галузі. І друге, більш помірковане: як палац використовуватиметься в майбутньому? Тут буде музей? Чи тут будуть поважні урядові офіси?» — сказав експерт.

Детальніше читайте у свіжому випуску «Дзеркала тижня. Україна» у статті Василя Худицького «Як повернути життя у старовинний палац?»