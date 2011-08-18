18 серпня в історії

1649 рік — гетьман Богдан Хмельницький підписує із польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір.

Згідно договору Україна отримувала автономію на території трьох воєводств - Київського, Волинського й Чернігівського, а козацький реєстр встановлювався у кількості 40 тисяч чоловік. Договір, котрий не влаштовував жодну зі сторін, був порушений з обох боків протягом найближчих місяців.

У 1743 року Джек Бротон сформулював правила боксу, серед яких – поділ на раунди і заборона бити лежачого.

Перші згадки про бій навкулачки, як вид єдиноборства (бойових мистецтв) відносяться до цивілізації, яка існувала 1500 року до нашої ери на острові Крит. Друге життя бокс отримав в Англії де відбувся перший боксерський матч. Згодом в Англії почалися регулярні змагання. Одним з перших чемпіонів був Джеймс Фігг, якого було проголошено чемпіоном 1719 року. Він зберігав цей титул протягом 15 років. У 1743 році один з його учнів — Джек Броунтон склав перші правила для цього виду спорту. За правилами в боксі можна було використовувати тільки руки, і не бити суперника нижче пояса. Після того як суперник опинявся на землі і не зміг піднятися протягом 30 секунд, бій мав зупинитися. До програми сучасних Олімпійських ігор бокс був включений 1904 року.

1787-й — у Петербурзі відбулася перша в історії Росії робітнича демонстрація - 400 будівельників принесли скаргу Катерині II на свого наймача Долгова.

В 1859- му француз Жан Блонден перейшов по канату через Ніагарський водоспад, тримаючи на своїх плечах іншого акробата.

У 1909 році мер Токіо Юкіо Одзакі подарував Вашингтону 2 тисячі вишневих дерев. Президент США Вільям Тафт вирішив висадити їх біля річки Потомак.

18 серпня 1991 року відбувся початок спроби державного перевороту в СРСР: президент Михайло Горбачов взятий під домашній арешт у резиденції в Форосі (Крим).

Цього дня народилися:

У 1933-му — Жюст Фонтен.один з найкращих футболістів в історії французького футболу.

Нападник, відомий за прізвиськом Хусто. Відзначився найбільшою кількістю голів (13) протягом одного чемпіонату світу. Лауреат Ювілейної нагороди УЄФА як найвидатніший французький футболіст 50-річчя (1954—2003 роки).

20 березня у грі з "Сошо" він зіткнувся із суперником-захисником Сіку й дістав подвійний перелом ноги. 1 січня 1961 року Фонтен вдруге зламав ногу й після цього був змушений назавжди зав`язати з грою у футбол. У підсумку за збірну він провів всього 21 матч, але забив аж 30 голів. По завершенні кар`єри футболіста Фонтен мав невдалу тренерську практику, зокрема на посту тренера збірної Франції. Він був звільнений після поразки від румунів та СРСР. Згодом Жюст очолював профспілку футболістів Франції. Знайшов себе екс-футболіст у публіцистиці. До сьогодні він працює в одній із французьких газет і пише тексти на футбольну тематику.

В цьому ж році народилася Белла Руденко, українська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано). Заслужена артистка України, народна артистка СРСР

1958 року — Дідьє Оріоль, французький автогонщик (ралі),

Найкращий французький пілот за всю історію проведення чемпіонатів світу з ралі. Чемпіон світу 1994 року, переможець 18 етапів ЧС. Крім того, Оріолю належить рекорд за кількістю перемог в одному сезоні — шість етапів у 1992 році.

ТСН