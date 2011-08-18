У США вийшла книга про співпрацю Коко Шанель із нацистами

У США вийшла книга У ліжку з ворогом: таємна війна Коко Шанель (Sleeping With The Enemy: Coco Chanel`s Secret War), що знову проливає світло на можливі зв`язки дизайнера з нацистами під час Другої світової війни і її роботу на них під кодовим ім`ям Вестмінстер.

Автор книги - американський журналіст Хел Вон, що проживає в Парижі. Він вважає, що дизайнер була не тільки коханкою німецького офіцера Ганса Гюнтера фон Дінклаге, про що відомо точно, а й виконувала з ним шпигунські завдання в Мадриді й Берліні.

Журналіст також пише, що Шанель була антісеміткою.

"Он розкриває таємницю, що Шанель не тільки симпатизувала нацистам і співпрацювала з ними. Вона була нацистським агентом із кодовим номером та працювала на абвер, орган військової розвідки Німеччини", - пише про книгу видавничий дім Alfred A. Knopf.

Однак модний дім Chanel у вівторок поставив під сумнів достовірність інформації з книги.

"Достеменно відомо, що у неї були стосунки з німецьким аристократом під час війни. Зрозуміло, що це був не найкращий час для любовних зв`язків із німцем, навіть якщо Барон фон Дінклаге був англійцем по матері, а вона [Шанель] знала його і до війни", - заявила компанія Chanel.

Модний дім також оскаржив заяву про антисемітизм Шанель, повідомивши, що в такому разі у неї не було б друзів-євреїв та зв`язків із сім`єю Ротшильдів.

Книга звертається до британських, французьких, німецьких та американських архівів, з яких робиться висновок, що Шанель виконувала місії з Дінклаге та іншими шпигунами, намагаючись завербувати нових агентів, що хотіли служити Німеччині.

Автор повідомляє, що вона служила в абвері під кодовим номером F-7124 і позивним Вестмінстер за іменем Герцога Вестмінстера, з яким її пов`язували любовні стосунки.

Довгий час Шанель вважали шпигункою, однак французький суддя відпустив її після допитів щодо її зв`язків з нацистською Німеччиною. Вона померла в Парижі 1971 року у віці 87 років.

Нагадаємо, що навесні 2009 року британська газета The Times написала, що Коко Шанель співпрацювала із нацистами, проте більшість людей про це не знає, тому що цей факт часто замовчується біографами.

За даними газети, Шанель також намагалася, використовуючи проарійські закони, відібрати контрольний пакет фірми, яка виробляла для неї парфуми, у єврейської сім`ї Вертхаймер.



Reuters

