Брюссельського Manneken Pis вдягатиме 10-річна Соломія

В День незалежності України 24 серпня у Брюсселі наймолодша українська оперна співачка, 10-річна Соломія ЛУК’ЯНЕЦЬ вдягне символ міста - Manneken Pis («Хлопчик, який пісяє») - у костюм князя Ярослава Мудрого.

Як повідомив УНІАН президент Європейської асоціації українців (ukrassociation.eu) Олексій ТОЛКАЧОВ, за задумом, у день 20-річчя Незалежності України нашу країну у Брюсселі має представляти «людина-легенда», яка своїм талантом, здобутками або творчістю може символізувати потенціал України. Цього року організатори звернули увагу на молоді таланти, які мають всі шанси стати «легендами».

«Україна має безліч талантів, однак вони мало відомі. Іноземці знають лише декілька зіркових прізвищ українців зі сфери спорту та естради. Ми вирішили запросити у Брюссель Соломію ЛУК’ЯНЕЦЬ, яка володіє унікальним оперним голосом з діапазоном у три октави. Минулого року дівчинка здобула національну премію «Гордість країни-2010» і з часом має всі шанси стати «людиною-легендою», українським брендом», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.

Він висловив упевненість, що талановита дівчинка нікого не залишить байдужим у Брюсселі.

На думку президента асоціації, Україна має активно презентувати численні українські таланти на весь світ.

«Відомі українці можуть стати тими брендами, які презентуватимуть Україну в світі. Необхідно, щоб таких брендів було більше. Потрібно братися за створення українських брендів - «людей-легенд», українських імен», - впевнений О.ТОЛКАЧОВ.

Минулого року брюссельского «Хлопчика, який пісяє» одягав у костюм козака український богатир - найсильніша людина планети Василь ВІРАСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Брюсселі відбудеться акція Ukrainian Manneken Pis. «Хлопчику, що пісяє» подарують копію вбрання князя Ярослава Мудрого. Костюм був виготовлений у Центрі історії та культури Київської Русі «Парк Київська Русь». У зв’язку з презентацією нового костюму для Manneken Pis цього року акція у Брюсселі супроводжуватиметься урочистим прийомом в мерії – у старовинній ратуші на Гранд Плац, пішою ходою середньовічними вулицями, вуличними гуляннями та вечірнім святковим концертом.

Організаторами акції Ukrainian Manneken Pis виступила Європейська асоціація українців.

*** Традиція одягання Manneken Pis у різноманітні костюми налічує понад 300 років та бере початок від курфюрста Баварії Максиміліана II Еммануїла, який у 1698 році подарував перший одяг для статуї. Далі традицію продовжив король Франції Людовік XV, передавши Брюсселю костюм із золотої парчі. На сьогодні скульптура вже має до 1 тис. костюмів, презентованих представниками різних народів.

Українці вперше взяли участь в одягання Manneken Pis у 2007 році, коли Європейська асоціація українців подарувала Брюсселю костюм українського козачка. Відтоді святкування Дня незалежності України у Брюсселі стало традиційним.