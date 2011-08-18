Сорочинський ярмарок восени презентують в Словаччині

ТОВ «Сорочинський ярмарок», яке є розпорядником Національного Сорочинського ярмарку, в жовтні проведе свою презентацію в Словаччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції з Сорочинцях повідомила розпорядник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана СВИЩЕВА.

За її словами, взяти участь у Національному ярмарку Словаччини українців запросила діаспора.

«Нас запросила українська діаспора. Зараз ми відпрацьовуємо нашу програму», - сказала С.СВИЩЕВА.

Вона також відзначила, що крім Словаччини презентувати Національний Сорочинський ярмарок в 2011 році поки що більше ніде не будуть, хоча надійшла пропозиція - на Європейський ярмарок у Страсбурзі з 21 по 23 вересня.

«Ми не зовсім були готові до цього. Нам запропонували павільйон, але ми цього року туди поїдемо і подивимося, як ми в майбутньому там могли б презентувати Україну», - відзначила С.СВИЩЕВА.