У Києві відбудуться збори Світового конгресу українців

21-23 серпня у Києві відбудуться Річні загальні збори Світового конгресу українців (СКУ).

Як повідомили УНІАН у конгресі, місцем проведення зборів СКУ обрав Національний університет “Києво-Могилянська академія”, щоб засвідчити свою солідарність з цим вишем у боротьбі із згортанням демократичних основ в освіті та запобігти «совєтизації цієї вищої школи в Україні».

Передбачається, що у цьогорічному зібранні візьмуть участь близько 130 делегатів і гостей з 26 країн світу.

Під час триденної зустрічі представники світового українства прозвітують про виконану протягом минулого року працю та окреслять план роботи на наступний рік.

У ході зборів буде порушено ряд статутних питань ы представлено звіти членів Екзекутивного комітету, голів рад і комісій СКУ, представників українських крайових центральних репрезентацій та крайових організацій СКУ.

СКУ також виокремив кілька важливих для української спільноти тем, які будуть обговорені під час трьох круглих столів: 22 серпня - “Проблеми дотримання і захист людських прав і свобод українців” та “Шляхи посилення співпраці та координація діяльності складових організацій СКУ”, 23 серпня - “Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року та можливості отримання фінансової допомоги від неурядових організацій”.

У рамках зборів 20 серпня відбудеться конференція Комісії людських і громадянських прав СКУ, а 21 серпня - Української світової кооперативної ради СКУ.

З 22 до 30 серпня у Київському міському будинку вчителя пройде Форум української молоді діаспори “Київ - 2011”, співорганізатором якого є молодіжна комісія СКУ – Конференція українських молодіжних організацій.