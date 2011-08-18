У Софії Київській сьогодні відкриється виставка майбутнього музею

Сьогодні о 17.00 в Національному історико-архітектурному заповіднику «Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) відбудеться відкриття першої виставки майбутнього музею «Шевченківський район в історії державотворення України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», на виставці буде представлено макет Дитинця Києва V-XIII століття, стародавній одяг та військові обладунки періоду Київської Русі, надані Парком.

«Історично саме на території Шевченківського району в V-XIII столітті знаходився Дитинець Києва. Ми відтворюємо образ Києва Х століття, за 34 км від міста Києва, в усій його красі, архітектурній і культурній, і все, що ми проводимо, бере початок саме звідси, із Шевченківського району, Старокиївської гори, із Золотих воріт, Софії Київської, де і відкривається ця виставка», - зазначив президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківської РДА, на виставці поціновувачі культури та історії України можуть ознайомитися з унікальними експонатами з вищих навчальних закладів та приватних колекцій, бібліотек і провідних музеїв України, оглянути найбільшу колекцію історичних документів.

«Шевченківський район міста Києва історично вважається колискою української державності. На території району побудовані: Андріївська церква XVIII століття, Національний заповідник «Софія Київська», Золоті ворота XI століття, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шевченківський район у нинішніх його межах утворився у 2001 році внаслідок злиття трьох районів – Радянського, Старокиївського і Шевченківського. Кожен клаптик цієї землі дихає сивою давниною. На його території зосереджено більше 830 історичних та культурних пам’яток минулого», - зауважили у прес-службі.

Проект музею зібрав багато прихильників і меценатів, які надали близько 500 експонатів із власних колекцій.

«На прикладі історичного минулого Шевченківського району можна вивчати боротьбу за незалежність, народження, становлення, розквіт, занепад та відродження України як держави», - вважають організатори.

На відкриття виставки майбутнього музею запрошені почесні гості – перший Президент України Леонід КРАВЧУК, Герой України, академік НАН України, Іван ДЗЮБА, директор Інституту літератури імені Тараса НАН України, голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історик Володимир СЕРГІЙЧУК, письменник, екскурсовод, києвознавець, заслужений діяч культури України Віктор КІРКЕВИЧ та інші.

На гостей свята очікує театралізоване дійство за участю історичних персонажів, мелодії камерного оркестру „Київ класік”, мелодії на карильйоні.

Виставка експонатів триватиме до кінця року.