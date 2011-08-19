На зйомках нового кліпу Лободи вирвався на волю лев

На зйомках нового кліпу співачки Світлани Лободи, які проходили в центрі Києва, вирвався з клітки лев, який знімався у відео.

Як розповіли в знімальній групі, під час одного з дублів дресирувальник забув зачинити клітку з левом, і хижак вирвався на волю.

Уже за кілька хвилин лева повернули назад, але він встиг роздерти руку 24-річній помічниці Лободи, Діні Багаєвій.

"На локації були тварини, в тому числі й дикі. Серед них був лев, і це його робота", - розповіла дівчина, показуючи забинтовану руку.

"Насправді, не лякайтеся. Там подряпина, вона не настільки жахлива, як може здатися за рахунок всіх цих бинтів", - зізналася Багаєва.

Сама Лобода коментувати інцидент відмовилася.

А от режисер кліпу Алан Бадоєв нарікнув, що через прикрий випадок не вдасться повністю втілити його творчий задум. Зйомки вирішили закінчити уже без лева.

ТСН