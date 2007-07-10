Українка лідирує на «Слов`янському базарі» у Вітебську

На «Слов`янському базарі» у Вітебську за результатами двох конкурсних днів лідером стала українська виконавиця Наталія КРАСНЯНСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі фестивалю, у другий день конкурсу Н.КРАСНЯНСЬКА одержала 79 балів і піднялася на вищу сходинку із загальним результатом у 158 очок.

На друге місце з однаковою кількістю балів (по 156) вийшли білоруський конкурсант Георгій КОЛДУН і НУШКА зі Словенії.

Третє місце за кількістю балів ділять польський співак Себастіан ПЛЕВІНЬСЬКИЙ і сербська виконавиця Анна МІЛЕНКОВИЧ – по 152 бали.

На лауреатське звання також претендує Ганна БЛАГОВА з Білорусі, яка за результатами двох конкурсних днів набрала 151 бал.

Сьогодні відбудеться церемонія нагородження конкурсантів, де буде оголошено імена володарів Гран-прі і спеціальних призів і премій, які за традицією присуджуються в рамках конкурсу виконавців естрадної пісні.

Як повідомляв УНІАН, у білоруському місті Вітебськ із 6 до 14 липня проходить Міжнародний фестиваль мистецтв «Слов`янський базар» у Вітебську.

У рамках фестивалю відбудуться Міжнародний дитячий музичний конкурс, а також конкурс виконавців естрадної пісні, в яких візьмуть участь по 22 виконавці.

Також сьогодні на «Слов`янському базарі» у Вітебську відбудеться гала-концерт майстрів мистецтв України «Купалля».

У гала-концерті виступлять Наталія БУЧИНСЬКА, Микола ГНАТЮК, Микола МОЗГОВИЙ, Валентина СТЕПОВА, Ірина БІЛИК, Дмитро КЛІМАШЕНКО, Юрій ФЕДОТОВ, Наталія ВОЛКОВА, Міка НЬЮТОН, Крістіна ОХИТВА, Олег ПАВЛИШИН, Ірина ШИНКАРУК, ансамбль «Кобза», Київський ансамбль етнічної музики Toporkestra, театр «Голос», групи «Dоміно», «4 Королі», «Х-президенти».

Гала-концерт вестимуть Марія ОРЛОВА і Володимир ЯРЕМЕНКО.