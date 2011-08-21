Провокацію проти прапора України розслідує Дзержинський райвідділ

У Харкові міліція розпочала перевірку за фактом пошкодження на Майдані Свободи 20 серпня під час сутички між представниками опозиції і прихильниками Партії регіонів найбільшого державного прапора України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вчора у Харкові на Майдані Свободи під час проведення репетиції з розгортання полотнища, яке символізує державний прапор України, між учасниками заходу виникла конфліктна ситуація, у ході якої було пошкоджено зазначене полотнище.

"Перевірку за даним фактом проводить Дзержинський райвідділ Харківського міського управління ГУМВС України в області", - зазначили в МВС.

Як повідомляв УІНАН, учора в Харкові під час акції «Рідний прапор нас єднає», яку проводила Українська народна партіія, пошкоджено найбільший в Україні державний стяг.

Заяву з приводу інциденту оприлюднило керівницво обласної організації УНП.

«Під час проведення акції «Рідний прапор нас єднає», - йдеться в заяві, - представники Партії регіонів здійснили провокацію, яка супроводжувалася порушенням громадського порядку. ...Члени організації «Молоді регіони»... серйозно пошкодили синьо-жовте полотнище і спровокували сутичку... При цьому близько десятка міліціонерів, які мали забезпечувати охорону громадського порядку, не втручалися у конфліктну ситуацію й не реагували на скарги громадян та депутатів».

За словами організатррів, акція з розгортанням прапора УНП в Харкові була проведена вперше. Цей прапор виготовили в Донецькій області 2007 року. До Харкова його передали з Івано-Франківська, після розгортання в Чернігові прапор братиме участь в акції в Києві 24 серпня. Для цього прапор потрібно буде зашивати, оскільки в Харкові йому нанесли пошкодження площею близько 1 м. Загальні розміри прапора - 30 на 45 м.