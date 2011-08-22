Держкіно пропонує бажаючим 70 млн. на зйомки фільмів

Уперше в рамках конкурсу на отримання державних коштів в Україні відбудеться нова для вітчизняного кінопростору процедура - пітчинг проектів, за результатами якого між переможцями конкурсу Державним агентством України з питань кіно на цьогорічну реалізацію проектів буде розподілено 70 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

Як зазначається в повідомленні, так звані пітчинг-сесії давно є традиційною для міжнародного кінопростору практикою проведення конкурсів-презентацій нових кінопроектів на початкових стадіях реалізації. За обмежений проміжок часу претендентам надається можливість переконати професійних гравців кінобізнесу – інвесторів та представників кіностудій – у тому, що новий проект вартий того, щоб вкладати у нього гроші.

Цього року в Україні вперше саме у такий спосіб визначатимуться переможці другого туру. Пітчинг кінопроектів, відібраних за результатами першого етапу конкурсу, буде проведений наприкінці серпня Експертною комісією з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно, до складу якої входять визнані фахівці кіногалузі: Роман БАЛАЯН, Олег ФІАЛКО, Сергій БОРДЕНЮК, Володимир ВОЙТЕНКО, Анатолій МАТЕШКО, Антон ПУГАЧ, Андрій ХАЛПАХЧІ, Алік ШПИЛЮК та інші. У програмі відбору цього року конкурують більше 100 кінопроектів.

Загалом, процедура отримання державних коштів на створення кіно цього року зазнала значних змін. Конкурс кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження фільмів на 2011-2012 рр. проходить за новими вимогами: оцінюються не просто сценарії фільмів, як це було раніше, а кінопроект у сукупності. Претенденти на державну підтримку окрім сценарію фільму представляють режисерське бачення твору, маркетингову стратегію, фестивальну або прокатну історію фільму.