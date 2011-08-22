На Прикарпатті проходить фестиваль автентичної кухні

Сьогодні у селі Спас Коломийського району Івано-Франківської області проходить фестиваль автентичної карпатської кухні «Смачний Спас» до 20-ї річниці Незалежності України.

Як повідомив УНІАН головний організатор фестивалю, голова асоціації «Чиста флора» Михайло СТОВП`ЮК, по суті, «Смачний Спас» стартував ще у п`ятницю, 19 серпня, на Спаса, зі святкової літургії у місцевій церкві Преображення Господнього, якій виповнюється 200 років.

У суботу також священики відправили службу Божу, відбулася театралізована Хресна дорога до каплиці святих апостолів Петра і Павла (колишній монастир отців Василіан). А на місці першої сільської церкви у Спасі освятили хрест, відбувся конкурс духовних пісень та огляд старовинних церковних експонатів.

За словами М.СТОВП`ЮКА кожне село Коломийщини представить свої фольклорно-етнеографічні садиби, покаже місцеві традиції і прадавню кухню. Буде проведено майстер-клас із приготування оригінальних страв.

Родзинкою цьогорічного фестивалю «Смачний Спас» буде те, що його організатори планують потрапити до Книги рекордів Гіннесса з грибною юшкою, звареною господинями із селища Печеніжина.

Сьогодні у рамках фестивалю проходять виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, виставки-ярмарки органічної продукції, відкрились сектори приватного зеленого туризму і виробників енергозберігаючих технологій.

Організатори фестивалю - Коломийська райдержадміністрація, асоціація «Чиста флора», Федерація органічного руху України за підтримки облдержадміністрації.

М.СТОВП`ЮК повідомив, що на фестиваль приїхали чимало гостей з Польщі, Канади, Австрії, Чехії, Словачини, Угорщини, а також із Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.