22 серпня в історії

У 1865 році американець Вільям Шепперд одержав патент на рідке мило

Історичні джерела вказують на те, що мило виготовлялося ще в стародавньому Шумері в Вавілоні (близько 2800 р. до н. е.). Описи технології виготовлення мила знайдені в Месопотамії на глиняних табличках, що належать приблизно до 2200 р. до н. е. Єгипетський папірус середини другого тисячоліття до нашої ери свідчить, що єгиптяни регулярно милися з використанням мила. Широко використовувались подібні миючі засоби і у Стародавньому Римі.

1909 рік — у Реймсі почалося перше в світі авіашоу (з 22 по 29 серпня).

Для участі у змаганнях були заявлені 38 аеропланів, але злетіти змогли тільки 23 машини. Мітинг привернув авіаторів і авіаконструкторів з усієї Європи і збудив великий інтерес до авіації у широкої громадськості.

1943 року в СРСР заснована система суворовських училищ.

В 1946-му у столиці Норвегії Осло на стадіоні "Бішлет" стартував перший післявоєнний чемпіонат Європи з легкої атлетики.

У цих змаганнях уперше взяли участь радянські спортсмени, хоча Всесоюзна секція легкої атлетики тоді навіть не входила до складу міжнародної федерації.

1991-й — поразка ГКЧП.

Президент СРСР Михайло Горбачов повертається з Фороса до Москви разом із Руцьким та Силаєвим на літаку Ту-134. Члени ГКЧП заарештовані (глава МВС СРСР Борис Пуго, не чекаючи арешту, застрелився; так само вчинила його дружина Валентина, котра помре через три дні).

У Москві оголошено траур за трьома людьми, загиблими напередодні під колесами бронетехніки (Іллею Кричевським, Дмитром Комаром, Володимиром Усовим).

На Краснопресненській набережній Москви відбувся масовий мітинг, у ході якого маніфестанти винесли величезне полотнище російського триколора. На мітингу президент РРФСР Борис Єльцин оголосив, що ухвалено рішення зробити біло-синьо-червоний новим державним прапором Росії.

У 2002 році острів Норфолк, розташований у Тихому океані на північний схід від Австралії, оголосив себе зоною, вільною від мобільних телефонів. На острові відтоді діє заборона на користування мобілками.

2005-го Марія Шарапова стала першою російською тенісистки, яка посіла перший рядок світового рейтингу WTA, змінивши на вершині американку Ліндсей Девенпорт.

2006 року сталася жахлива авіакатастрофа російського літака Ту-154 (рейс Анапа – Санкт-Петербург) під Дзержинськом у Донецькій області. Загинули всі 170 осіб, що перебували на борту.

Сьогодні народилися:

У 1954 році — Олександр Єфремов, український політик, народний депутат від Партії регіонів. З 2010 р. - голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді.

1960 року народився Олександр Мартиненко, український журналіст, президент агентства "Інтерфакс-Україна".

У 2000-2001 роках був прес-секретарем президента України Леоніда Кучми, Далі – секретар Ради з питань інформаційної політики при президенті, згодом - член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

У 1966-му народилася Ольга Сумська, українська акторка театру й кіно ("Роксолана"). Народна артистка України.

Зніматися в кіно почала ще в інституті. Крім серіалу "Роксолана", який став візитівкою актриси, Ольга Сумська знялася в картинах "Голос трави", "Пастка", "Записки кирпатого Мефістофеля","Кілька любовних історій", "Тигролови" та інших.

22 серпня 1974-го народився Марат Башаров, російський актор театру і кіно ( "72 метри", "Кордон. Тайговий роман").

ТСН