Українська співачка віддасть Кіркорову свою яйцеклітину

Російський поп-співак Філіп Кіркоров скоро може стати батьком. Українська співачка Камалія зізналася, що погодилася подарувати йому свою яйцеклітину.

На дитячому музичному конкурсі "Нова хвиля", який пройшов у Ялті, Камалія повечеряла з Кіркоровим і подробиці бесіди розповіла "Комсомольській правді в Україні".

"Ще півроку тому Філіп попросив мене подарувати... мою яйцеклітину. Він дуже хоче стати батьком", - зізналася вона.

"Мені його прохання здалося дивним і я відмовилася. А вчора (в суботу 20 серпня – прим. ред.) за вечерею ми знову повернулися до цієї теми. Напевно, було б правильно допомогти Філіпу, який не може знайти свою другу половину і, на мою думку, досі безнадійно закоханий в колишню дружину Аллу Пугачову. Йому хочеться, щоб дитину народила висока струнка блондинка. Що ж, я не проти, якщо ми станемо родичами таким чином. "Подарую тобі свою яйцеклітину", - пообіцяла я Філіпу", - розповіла співачка.

Камалія підкреслила, що дитину виношуватиме не вона, а сурогатна мати. Але уточнила, що її чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур, не ревнує до Кіркорова.

"Мій чоловік не ревнує до Кіркорова. Тим більше, що з Філіпом ми не збираємося займатися коханням. Мені просто дуже хочеться, щоб він був щасливий і став батьком", - підсумувала вона.

Зазначимо, що останнім часом Камалія часто виступає дуетом з Філіпом Кіркоровим (артисти виконують шлягер "Гра з вогнем").

ТСН