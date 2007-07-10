У Великобританії викрадено історичну колекцію монет

Одну з найбагатших у Великобританії нумізматичних колекцій викрадено з будинку її власника лорда Стюартбі (Lord Stewartby), колишнього міністра оборони й фінансів країни. Вартість вкрадених монет оцінюється у мільйон доларів (500 тисяч фунтів). Колекція знаходилася у приватному будинку Стюартбі Броутон Грін на кордоні Англії і Шотландії, повідомляє газета The Times. За відомостями The Telegraph, монети були привезені туди на короткий час.

У колекції Стюартбі знаходилося близько тисячі рідкісних шотландських монет, зокрема, короля Роберта Брюса і його сина (XIV століття), Якова I і Якова II. Стюартбі вважається експертом в області нумізматики, і його зібрання вважається одним з найважливіших, що має ще й велику академічну цінність. Власник готовий виплатити за повернення монет шестизначну суму. Крім того, він звернувся за допомогою до антикварів Великобританії з надією, що якщо незвичайні рідкісні монети почнуть раптом з`являтися на ринку, то експерти звіряться з каталогом Стюартбі.

Лорд Стюартбі в різні роки займав пости міністра фінансів, міністра оборони й міністра в справах Північної Ірландії. Заміський будинок Стюартбі - особняк Броутон Грін - відомий любителям тріллерів за шпигунським романом Джона Бьюкена "39 ступенів", у 1935 році екранізованого Альфредом Хічкоком. Джон Бьюкен доводиться дідом дружині лорда Стюартбі.

За матеріалами Lenta.ru