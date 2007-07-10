Камерний хор «Хрещатик» отримав статус академічного

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про надання статусу академічного комунальному концертному закладу культури «Камерний хор «Хрещатик».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

Камерний хор "Хрещатик" був створений у березні 1994 року. У творчому доробку колективу - українська духовна музика, акапельні твори українських та зарубіжних композиторів, фольклорна програма. Хор "Хрещатик" має фондові записи на Національному радіо України, Бі-Бі-Сі у Лондоні, виступав на сценах Ірландії, Англії, Франції, Угорщини, Німеччини, Данії, Латвії, Іспанії, Польщі, Росії.

Цей колектив є володарем Гран-прі VІІ Міжнародного конкурсу в м. Слайго (Ірландія, 1994); III премії XVII Конкурсу ім. Б.Бартока в м.Дебрецен (Угорщина, 1996); I премії у фольклорній програмі на І Конкурсі ім. Ф.Мендельсона-Бартольді в м.Даупфеталь (Німеччина, 1996); II премії XXI Конкурсу церковної музики в м.Хайнувка (Польща, 2002).

Як повідомляв УНІАН, на початку цього літа засновник і художній керівник муніципального камерного хору « Хрещатик» Лариса БУХОНСЬКА повідомила про рішення влади про розділення посади художнього керівника та генерального директора з фінансово-господарської частини. Генеральним директором камерного хору «Хрещатик» був призначений Андрій ВОЇНОВ.

Як сказала Л.БУХОНСЬКА, новий гендиректор хору «не мав ніколи жодного відношення не те щоб до музики, але й до культури взагалі, який працював лише у комерційних структурах”. Водночас, за її словами, він отримав право звільняти керівника хору. Крім того, керівник має звітувати перед гендиректором, погоджувати все абсолютно, що стосується безпосередньої роботи з хором.