Камерний хор «Хрещатик» отримав статус академічного
Черновецький підписав розпорядження
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про надання статусу академічного комунальному концертному закладу культури «Камерний хор «Хрещатик».
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.
Камерний хор "Хрещатик" був створений у березні 1994 року. У творчому доробку колективу - українська духовна музика, акапельні твори українських та зарубіжних композиторів, фольклорна програма. Хор "Хрещатик" має фондові записи на Національному радіо України, Бі-Бі-Сі у Лондоні, виступав на сценах Ірландії, Англії, Франції, Угорщини, Німеччини, Данії, Латвії, Іспанії, Польщі, Росії.
Цей колектив є володарем Гран-прі VІІ Міжнародного конкурсу в м. Слайго (Ірландія, 1994); III премії XVII Конкурсу ім. Б.Бартока в м.Дебрецен (Угорщина, 1996); I премії у фольклорній програмі на І Конкурсі ім. Ф.Мендельсона-Бартольді в м.Даупфеталь (Німеччина, 1996); II премії XXI Конкурсу церковної музики в м.Хайнувка (Польща, 2002).
Як повідомляв УНІАН, на початку цього літа засновник і художній керівник муніципального камерного хору « Хрещатик» Лариса БУХОНСЬКА повідомила про рішення влади про розділення посади художнього керівника та генерального директора з фінансово-господарської частини. Генеральним директором камерного хору «Хрещатик» був призначений Андрій ВОЇНОВ.
Як сказала Л.БУХОНСЬКА, новий гендиректор хору «не мав ніколи жодного відношення не те щоб до музики, але й до культури взагалі, який працював лише у комерційних структурах”. Водночас, за її словами, він отримав право звільняти керівника хору. Крім того, керівник має звітувати перед гендиректором, погоджувати все абсолютно, що стосується безпосередньої роботи з хором.