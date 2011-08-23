Янукович дав Ступці звання Героя
18:57, 23 серпня 2011Культура
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв звання Героя України із врученням ордена Держави художньому керівнику Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, народному артисту України Богдану СТУПЦІ.
Відповідний указ (№ 838/11) розміщено на офіційному сайті Президента.
Звання присвоєно за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність.
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