Померла Ніла Зборовська

Після важкої хвороби

24 серпня о 2 годині ночі після важкої хвороби померла відомий літературознавець, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України Ніла Зборовська, – повідомляє УЛГ. Похорон відбувся 24 серпня у селі Рубаний Міст Лисянського району Черкаської області. ***Довідка. Ніла Зборовська (народилася 27 вересня 1962 року) – письменниця, літературознавець, психоаналітик, працювала старшим науковим співробітником Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, автор численних статей, есеїв, романів, досліджень: «Танцююча зірка» Тодося Осьмачки» (1996), «Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків» (1999), «Моя Леся Українка. Есей» (2001), «Психоаналіз і літературознавство» (2005), «Код української літератури» (2006) та ін. Друг читача

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