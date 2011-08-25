Земфіра записала новий альбом

Російська співачка Земфіра записала новий, шостий за рахунком альбом. Як і попереднього разу, назва пластинки тримається у секреті до виходу в світ.

Запис нового альбому проходив у музичній студії Мосфільму впродовж семи днів.

"Напишіть на вашому сайті, що я зараз записую новий альбом, – цитує Земфіру сайт Мосфільму. – Але фотографувати під час роботи не варто – це процес, можна сказати, інтимний. А в подяках на обкладинці альбому я, як завжди, згадаю Мосфільм!".

Слід зазначити, що саме на Мосфільмі 13 років тому Земфіра записала свій дебютний альбом «Земфіра». З тих пір усі наступні альбоми Земфіри робилися на Мосфільмі, і навіть коли в неї з`явилася власна студія, гурт за традицією працює тут: проводить запис, зведення або мастеринг.

Нагадаємо, що у вересні 2010 року Земфіра, яка не виступала декілька років, влаштувала міні-турне на честь перевидання перших трьох альбомів. Вона відвідала Санкт-Петербург, Катеринбург, Мінськ, Київ і Москву.

Кореспондент