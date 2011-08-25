Марк Дакаскос приїде на Київський кінофестиваль

Відомий американський актор і майстер бойових мистецтв Марк Дакаськос ("Братерство вовка", "Тільки сильні", "Драйв", "Американський самурай") стане гостем Київського міжнародного кінофестивалю (КМКФ), який пройде 17-22 вересня 2011 року.

Дакаскос підтвердив свій приїзд в українську столицю, повідомили в прес-службі КМКФ.

Нагадаємо, що гостем фестивалю стане також один з улюблених акторів Тарантіно Майкл Медсон, зірка "Скажених псів", "Міста гріхів" і "Убити Білла".

Журі короткого метра очолить продюсер фільмів Феліні Анджело Джаконо, що працював також з метрами італійського кіно Роберто Росселіні і Марчелло Мастроянні. Ретроспектива фільмів за участю Мастроянні – теж в програмі фестивалю.

Як повідомив генеральний продюсер Kievfilmfestу Федір Крат, цього року кінопокази та основні події фестивалю пройдуть у форматі open air. Більш того, фільм Гран-прі визначать глядачі, а не традиційне журі фестивалю. Це стосується конкурсу повнометражних фільмів. Короткий метр, як і раніше, оцінюватимуть експерти.

Синергія кіномистецтва і музики – оригінальна ідея Kievfilmfestу. Вона реалізується на всіх етапах, починаючи від вибору в основну конкурсну програму фільмів з сильною музичною складовою і до спецконкурсу на кращий саундтрек до фільму і кіномузичних перфомансів у програмі.

Цього року на фестиваль було заявлено більше 400 фільмів, з яких міжнародна група експертів кіно відібрала для участі в основній конкурсній програмі 8 фільмів повного метра з різних країн, включаючи новий фільм українського режисера Юрія Ільєнка "Тій, хто пройшов крізь вогонь", і "25 короткометражок".

Будуть представлені як фільми-дебюти, так і нові роботи вже відомих майстрів. За словами Федора Крата, організатори Kievfilmfestу не готові обмежуватися стандартним набором кінопоказів і врученням нагород з традиційним ходом зірок червоною доріжкою.

З кожним роком фестиваль усе більше наближається до формату, задуманого спочатку – сучасного європейського форуму кіномистецтва, що дозволяє не тільки показати зріз сучасного кінематографа і виділити помітні роботи.

"Ми ставимо амбітні цілі відкривати нові імена, підіймати гострі проблеми суспільства і вносити свій реальний внесок до їх рішення. Здійснювати благодійні проекти і давати молодому поколінню талановитих режисерів і сценаристів ключ до самореалізації", – заявив генпродюсер фестивалю.

Виділяється Kievfilmfest і своєю соціальною програмою, розробленою спільно з ООН, яка включає не тільки фільми на тему прав людини, захисту дітей, здоров`я нації, збереження миру, але й цілу низку суспільно значущих заходів. Адже не випадково серед зірок кіно безліч послів доброї волі ООН. Кіномистецтво може і повинно бути солідарне з людьми у вирішенні їх проблем, причому, не тільки на словах, – упевнені організатори фестивалю.

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