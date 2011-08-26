У ЗМІ буде оголошення про набір дітей в український клас у Москві

У російських ЗМІ буде розміщено оголошення про набір дітей в український клас у Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН к РФ, про це повідомив журналістам посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

“Після організованої посольством спільної зустрічі активістів української громади з міністром освіти Росії Андрієм ФУРСЕНКОМ створена спільна робоча група, до якої входять як українці, так і фахівці уряду Москви і Міносвіти Росії. Зараз вони уже погодили остаточний текст оголошення, яке буде розповсюджено у російській пресі і через інші канали, з пропозицією до батьків, які бажають, щоб їхні діти вивчали українську мову, звертатися з відповідними заявами”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він наголосив, що це повністю відповідатиме російському законодавству.

“Головне, що для створення на першому етапі українського класу, а потім школи у Москві (згодом - і в Санкт-Петербурзі), потрібно мати гарантовану кількість бажаючих”, - додав він.

За словами посла, з боку влади Москви жодних проблем немає, вони готові виділити під такий експеримент необхідні шкільні приміщення.

В.ЄЛЬЧЕНКО висловив сподівання, що згодом такий клас буде перетворений у школу.

“Я думаю, що таку мету ставити треба. Інша справа, що українська діаспора (особливо у Москві) дуже часто скаржиться, що немає школи, а коли їм ставиш питання конкретно - давайте заяви батьків, то їх збирається дуже мало. Цього разу, я сподіваюся, слова не розійдуться зі справою, і нарешті цей проект буде реалізований”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня міністр уряду Москви, керівник департаменту освіти російської столиці Ісаак КАЛИНА повідомив, що у Москві не відкриватимуться українські класи з 1 вересня через відсутність школярів. «Ми готові відкрити класи з будь-якою мовою (навчання) коли є відповідні заяви від батьків», - сказав І.КАЛИНА. Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи є такі заяви, він негативно похитав головою.

4 червня міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК висловив сподівання, що перші українські класи у гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, велися переговори з департаментами освіти двох російських міст, щоб визначити авторитетні гімназії для відкриття українських класів.

3 червня міністр освіти та науки РФ А.ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій у Москві та Санкт-Петербурзі.

Водночас, під час зустрічі з українською громадою 15 червня А.ФУРСЕНКО заявив, що українська діаспора в РФ також має нести відповідальність за заповнення українських шкіл у Москві і Санкт-Петербурзі.