26 серпня в історії

26 серпня Україна відзначає День авіаці.

1572-го року французький король Карл IX визнав, що Варфоломіївська різанина зроблена за його вказівкою.

У 1657-му Гетьманом України обрано Івана Виговського.

Виговський був одним із укладачів Гадяцького трактату, за яким проголошувався гетьманом військ руських та чигиринським старостою. Головнокомандувач козацькими військами під час козацько-московської війни та у Конотопській битві. Його наступником став син Богдана Хмельницького – Юрій Хмельницький

У 1728 році Вітус Берінг відкрив протоку між Азією і Америкою, що отримала назву Берінгова протока.

1789-й рік — французький Установчий збір прийняв Декларацію прав людини і громадянина.

1791-го американець Джон Фрітч запатентував пароплав.

У 1847-му проголошена Республіка Ліберія - перша незалежна держава в чорній Африці.

Батьками-засновниками стали іммігранти - вивезені (починаючи з 1821 року) із США звільнені негри, що зайняли пануючі позиції у всіх сферах діяльності.

У 1955 році на телеканалі NBC відбулася перша у світі кольорова трансляція тенісного матчу.

26 серпня 2002 року Грузинський парламент увечері ухвалив рішення про вихід Грузії зі складу СНД.

Таким чином відбулося повне виведення військових баз і миротворчих сил з грузинської території - так грузинські депутати відреагували на бомбардування прикордонних територій.

26 серпня народилися:

1451-го року - Христофор Колумб, іспанський мореплавець, першовідкривач Америки.

У 1740-му народився Жозеф Мішель Монгольф`є, котрий разом із своїм братом Етьєном винайшов повітряну кулю.

1743- й рік - Антуан Лавуаз’є , основоположник сучасної хімії.

1915-й — Борис Сафонов, російський пілот, який збив 30 німецьких літаків, двічі Герой Радянського Союзу.

У 1976–му народилася Земфіра, співачка, автор і виконавиця своїх пісень.

Кар’єра співачки почалася з 5- ти річного віку, коли та, заспівала пісню про черв’ячка на телеканалі в рідному місті Уфа. Цікаво, що в 90-му році Земфіра стала капітаном команди жіночої збірної Росії з баскетболу, не дивлячись на невисокий зріст

У 1980 році народився Маколей Калкін, американський актор-кіновундеркінд, та наймолодший актор-мільйонер завдяки фільму "Один удома".

Калкін оримав найбільший гонорар, що коли-небудь був отриманий дитиною за роль у фільмі – 4,5 мільйони доларів за фільм Один вдома”-2. У 18 років Маколей одружився зі своєю ровесницею Рэйчел Майнер. Вона була теж актрисою, знімалась в серіалах і виконувала епізодичні ролі в кіно. Однак подружнє життя тривало недовго – через 2 роки вони розійшлися.