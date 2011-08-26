Британці купили відсутній том церковного манускрипту XVI ст.

Бібліотека Джона Райленда в Манчестері придбала сьомий том стародавнього манускрипту "Служебник" Колони, одного з найбільш відомих богослужбових пам`яток XVI століття.

"Служебник" об`єднує сім книг, що були замовлені кардиналом Помпео Джироламо Колона (1479-1532) для проведення урочистих служб у Сікстинській капелі в Римі. Оформлення книг повністю було завершено через 20 років після смерті кардинала. Деякі мініатюри манускрипту датуються тим же часом, що й фреска Мікеланджело "Страшний суд" у Сікстинській капелі, написана художником в 1537-1541 роках.

Шість томів "Служебника" Колони перебували в бібліотеці з 1901 року. У бібліотеці Джона Райленда зазначили, що останній том "Служебника" є одним з найважливіших придбань за останні сорок років.

Сьома книга "Служебника" Колони в липні цього року була виставлена ​​на торгах Christie`s, де була продана за 290 тисяч доларів. Кошти на покупку манускрипту виділили кілька організацій.

ТСН