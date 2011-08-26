У Берліні відкрилася виставка портретів епохи Відродження

В Берліні відкрилася масштабна виставка, присвячена мистецтву портрета в епоху Відродження. Експозиція отримала назву "Обличчя Ренесансу. Шедеври італійського портретного живопису".

У музей Боде, який розташований на Музейному острові, привезли понад 150 творів мистецтва - від картин до скульптур, які вперше виставляються єдиної колекцією. На експозиції представлені роботи італійських художників раннього Відродження з колекцій Лувра, Лондонській національній галереї і галереї Уффіці у Флоренції.

Виставка покликана продемонструвати історію італійської портретного живопису, яка розвивалася під впливом античних образів і голландського портрета XV століття. У музеї експоновані роботи Пізанелло, Верроккьо, Боттічеллі, Донателло і Леонардо да Вінчі, включаючи "Даму з горностаєм". Цей портрет, написаний в 1489-1490 роках, надав краківський музей Чарторийських.

Німецький музей зібрав колекцію портретів за участю нью-йоркського музею Метрополітен. З Берліна виставка переїде в Метрополітен, де вона буде відкрита з 19 грудня до 18 березня 2012 року.