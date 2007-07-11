”Гарі Поттер” не зміг привчити американських школярів до читання

Діти шкільного віку, всупереч популярній легенді, не стали читати більше книг під впливом популярності серії про Гарі Поттера. Підсумки американських статистиків наводить газета The New York Times у розгорненому коментарі, опублікованому за 10 днів до початку продажів сьомого, завершального роману Джоан Роулінг про хлопчика-чарівника зі школи Хогвартс.

Дані Національної програми оцінки успіхів освіти (National Assessment of Educational Progress) свідчать про те, що в 1998 році, коли в США вийшов перший роман Роулінг, і у 2005-му, коли був опублікований шостий, діти різного віку читали з однаковою інтенсивністю. Серед опитаних четвероклассників 43 відсотки сказали, що читають заради задоволення, а не тільки через вимоги програми. До дванадцятого класу ця цифра стійко падає до 19 відсотків. Ніяких статистичних коливань, пов`язаних з "Гарі Поттером", дослідникам виявити не вдалося

Мабуть, легенда про роль "Гарі Поттера" в справі привчання підлітків до книг створена видавцями. У тому ж 2005 року маркетингова компанія Yankelovich за замовленням компанії Scholastic, американського видавця Роулінг, опублікувала результати власного дослідження. Статистики опитали 500 школярів віком від 5 до 17 років, і 51 відсоток з них заявило, що до появи книг Роулінг заради задоволення вони не читали. Більше 75 відсотків сказали, що після знайомства з романами про Хогвартс, вони зацікавилися іншими книгами.

Шкільні вчителі зазначають, що в міру дорослішання підлітки втрачають інтерес до читання, і навіть такий симпатичний дітям персонаж, як Гарі Поттер, не може стимулювати їх бажання читати. Крім того, багато школярів відлякує товщина романів Роулінг: якщо в першій книзі було 309 сторінок, то в сьомій - "Harry Potter and the Deathly Hallows" - їх вже 784.

За матеріалами Lenta.ru