Пересопницькому Євангелію - 450 років
09:09, 29 серпня 2011Культура
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Янукович візьме участь в урочистих заходах
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Житомирської та Рівненської областей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Рівному глава держави візьме участь у церемонії відкриття Центру променевої терапії Рівненського обласного онкологічного диспансеру.
В.ЯНУКОВИЧ також ознайомиться з роботою Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.
У селі Пересопниця В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах із нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія.
У Житомирській області В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на автомобільній дорозі Київ-Чоп.
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