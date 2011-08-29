В країнах Євросоюзу створять культурні Центри Сковороди

Європейська асоціація українців ініціює створення в країнах Євросоюзу українських культурних Центрів Григорія Сковороди.

Про це президент Європейської асоціації українців, організатор акції Ukrainian Manneken Pis у Брюсселі Олексій ТОЛКАЧОВ заявив у коментарі УНІАН.

На його думку, для популяризації України в Європі слід відмовитися від обговорення тем про політичні проблеми держави, а сконцентрувати увагу на створенні за кордоном українських культурних центрів.



«Під час святкування 20-річчя Незалежності України в Брюсселі ми зробили акцент на тому, що Україна – країна з великою тисячолітньою історією, нащадок сильної держави середньовічної Європи – Київській Русі. Саме зараз, коли Україна потопає в негативі, було дуже важливо дати миру позитивний сигнал. У нас прийнято скаржитися на свої політичні проблеми всьому світу. У Бельгії вже більше року немає уряду, країну роздирає жорстока політична криза, але бельгійці не носяться зі своїми політичними проблемами по ЄС, Раді Європи і ОБСЄ, до яких так люблять скаржитися українці. У Європі так не прийнято», - зазначив О.ТОЛКАЧОВ.

За словами президента асоціації, бельгійцям дуже сподобалося, що цього року костюм для символу Європи – брюссельського Manneken Pis (Хлопчика, який пісяє) - подарувала володарка унікального оперного голосу десятирічна Соломія ЛУК’ЯНЕЦЬ. У мерії Брюсселя С.ЛУК’ЯНЕЦЬ виконала ”Аве Марія” а капелла українською мовою. Брюссельці були захоплені талантом української співачки.



«Подібна акція в столиці Євросоюзу відкриває унікальні рекламні можливості. Зробити одягання Хлопчика, який пісяє, політичним було дуже вигідно. Багато політиків пропонували великі суми за участь в акції. Але від наших політиків для іміджу України лише шкода», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.

За його словами, цього року зберегти неполітичний характер акції було особливе важко, оскільки багато зарубіжних українців хотіли використати святкування Дня Незалежності України в Брюсселі, щоб засудити політику української влади, підтримати опозицію.

Для подальшої популяризації України в Європі О.ТОЛКАЧОВ пропонує створити українські культурні центри Григорія Сковороди.

«Ми думаємо реалізувати це як неурядовий проект за прикладом німецьких «Інститутів Гете». Чому Сковороди, а не Тараса Шевченка? Мені здається, що Шевченку приділено достатньо уваги. Разом з тим є потенціал великої філософської спадщини Григорія Сковороди, яка має загальносвітове значення», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.