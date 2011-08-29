У Бейонсе вже округлюється животик (фото)

Американська співачка Бейонсе вагітна. Майбутній малюк буде першим для 29-річної артистки та її 41-річного чоловіка, репера Jay-Z.

Своїм щастям зірка поділилася з журналістами та шанувальниками під час недільної церемонії "MTV Video Music Awards".

Бейонсе позувала перед фотокамерами, вже не приховуючи свого делікатного стану, повідомляє "People".

"Я хочу, щоб ви підвелися. Хочу, щоб ви відчули любов, яка зростає в мені", - звернулася вона до публіки.

Виконавши пісню "Love on Top", співачка розстібнула жакет та погладила свій животик.

"Друзям вона сказала (про вагітність) минулого місяця", - розповіло джерело.

"Вона ще ніколи не була щасливішою. Насправді це все, чого вона чекала. І Джей радіє, наче дитина. Вони чудові", - додав інформатор.

Нагадаємо, нещодавно Бейонсе сказала, що час кропіткої праці для неї вже лишився позаду, й тепер вона готова зосередитися на сім`ї.

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