У Бейонсе вже округлюється животик (фото)
Співачка чекає на первістка
Американська співачка Бейонсе вагітна. Майбутній малюк буде першим для 29-річної артистки та її 41-річного чоловіка, репера Jay-Z.
Своїм щастям зірка поділилася з журналістами та шанувальниками під час недільної церемонії "MTV Video Music Awards".
Бейонсе позувала перед фотокамерами, вже не приховуючи свого делікатного стану, повідомляє "People".
|Фото AFP
"Я хочу, щоб ви підвелися. Хочу, щоб ви відчули любов, яка зростає в мені", - звернулася вона до публіки.
Виконавши пісню "Love on Top", співачка розстібнула жакет та погладила свій животик.
"Друзям вона сказала (про вагітність) минулого місяця", - розповіло джерело.
"Вона ще ніколи не була щасливішою. Насправді це все, чого вона чекала. І Джей радіє, наче дитина. Вони чудові", - додав інформатор.
Нагадаємо, нещодавно Бейонсе сказала, що час кропіткої праці для неї вже лишився позаду, й тепер вона готова зосередитися на сім`ї.