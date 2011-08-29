Лікарі розповіли, чому відмовилися госпіталізувати Ію Саввіну

У департаменті охорони здоров`я Москви спростували повідомлення про те, що лікарі швидкої допомоги нібито не надали допомогу Ії Cаввіній, що вмирала, і повідомили, що відмовили в госпіталізації через нетранспортабельність актриси.

За даними російського таблоїду Lіfe News, за 12 годин до смерті Саввіної її чоловік викликав бригаду швидкої допомоги, повідомивши, що дружина втратила свідомість.

Приїхавши за викликом, медики відмовилися забрати літню жінку, яка страждає на меланому, в лікарню і після проведеного огляду порадили рідним звернутися в місцеву поліклініку.

Видання стверджує, що, за негласним службовим розпорядженням, швидка не госпіталізує онкологічних хворих на останній стадії захворювання. Увечері, о 20:35, повторно надійшов виклик на підстанцію швидкої допомоги, і цього разу медики констатували смерть пацієнтки.

У департаменті охорони здоров`я Москви категорично спростували повідомлення про те, що лікарі швидкої допомоги нібито не надали допомогу Cаввіній, передає Інтерфакс.

У департаменті підкреслили, що акторка довго і важко хворіла. Минулої п`ятниці чоловік Саввіної викликав швидку допомогу, яка прибула через 13 хвилин.

"Медики констатували у Саввіної кому четвертої стадії, тому її визнали нетранспортабельною", - підкреслили в департаменті.

Нагадаємо, що Народна артистка СРСР Ія Саввіна померла в суботу, 27 серпня 2011 року, в 75 років. Похорони відбудуться на Новодівичому кладовищі в четвер, 1 вересня.

Організацію траурної церемонії і поховання на себе взяв МХТ ім. Чехова, у якому Саввіна пропрацювала понад 30 років. Дата і місце похорону поки не визначені.

Ія Саввіна отримала справжню популярність і всенародну любов завдяки ролям у фільмах Дама з собачкою, Лагідна, Історія Асі Клячин, що кохала, та не вийшла заміж, Служили два товариші, Відкрита книга, Гараж, Сльози капали та ін.

Корреспондент

