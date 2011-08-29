Складено Топ-10 фільмів Венеціанського кінофестивалю

У середу, 31 серпня, відбудеться відкриття 68-го Венеціанського кінофестивалю. У зв`язку з цим агентство Reuters склало рейтинг "Топ-10 фільмів Венеціанського фестивалю".

Агентство відзначає, що фестиваль цього року обіцяє потішити декількома довгожданими прем`єрами, а також присутністю на червоній доріжці зірок першої величини.

Нижче приведено декілька картин, які стали відомими ще до відкриття фестивалю. Фільми беруть участь в основній конкурсній програмі.

1. "Шпигун, вийди геть!". Шведський режисер Томас Альфредсон екранізував детективний тріллер Джона Ле Карре 1974 року, в акторському складі картини Гару Олдман, Колін Ферт і Джон Херт.

2. "Грозовий перевал". Андреа Арнольд представила своє бачення роману Емілі Бронте, перша екранізація якого відбулася в 1939 році.

"У романі Емілі Бронте багато насильства, смерть і жорстокість. Жити разом з цим останні вісімнадцять місяців було нелегко", – зізнався режисер фільму.

3. "Березневі іди". Картина Джорджа Клуні відкриє фестиваль. Фільм знятий за п`єсою Лі Уїллімона "Фаррагут-норт". Райан Гослінг зображає молодого прес-секретаря губернатора Майка Моріса (Клуні), який виявляється втягнутим у небезпечну гру обману та корупції.

4. "Небезпечний метод". Девід Кроненберг відновив співпрацю з актором Вігго Мортенсеном для "темної історії про сексуальне та інтелектуальне відкриття", що оповідає про молодого психіатра Карла Юнга (Майкл Фассбендер) і його наставника Зігмунда Фрейда (Мортенсен). У сюжет вплетена історія про взаємини Юнга з красивою Сабіною Шпільрейн, роль якої виконала Кіра Найтлі.

5. "Кілер Джо". Американський режисер Уїльям Фрідкін, у числі робіт якого "Французький зв`язковий" і "Той, що виганяє диявола", зняв історію про детектива, який є водночас найманим убивцею. У ролі кілера – Меттью Макконахі.

6. "Різанина". Франко-польській режисер Роман Поланські працював над сценарієм цієї картини, будучи під домашнім арештом у Швейцарії в 2010 році. Швейцарська влада вирішила не екстрадувати його в Штати, де Поланські звинувачують у примушенні тринадцятирічної дівчинки до інтимних стосунків у 1977 році в Лос-Анджелесі.

Поланські не буде присутній на прем`єрі в Італії, на відміну від тих, що знялися в картині Кейт Уїнслет і Джуді Фостер.

7. "Фауст". Російський режисер Олександр Сокуров відомий на європейських кінофестивалях завдяки картинам «Російський ковчег» і трилогії про володарів, що оповідає про життя Гітлера, Леніна і Хірохіто.

Сокуров називає "Фауст" четвертою частиною, додаючи: "Символічний образ Фауста завершує серію великих гравців, які програли найважливіші парі своїх життів".

8. "Тахрір 2011" (поза конкурсною програмою). Документальний фільм про минулу революцію в Єгипті, швидше за все, викличе великий інтерес з боку медіа, оскільки розповість про те, що відбувається в північній Африці сьогодні.

9. "La Desintegration". Філіп Фокон, французький режисер, що народився в Марокко, зняв фільм про радикальний іслам.

10. "МИ. Віримо в любов". Мадонна представляє свій другий фільм. Це історія про роман розлучення Уолліс Сімпсон з королем Едвардом VIII, через якого він відрікся від престолу в 1936 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що до конкурсної програми Венеціанського міжнародного кінофестивалю увійшов фільм про Чорнобиль "Земля забуття" (La terre outrage), в якому зіграла українська актриса Ольга Куриленко. "Земля забуття" – спільний проект України і Франції.

68-ий Венеціанський кінофестиваль пройде з 31 серпня по 10 вересня 2011 року. Журі очолить американський кінорежисер Даррен Аронофскі.

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