Чи світять Україні лоукости

Український ринок авіаперевезень дуже цікавий світовим лоу-кост компаніям. Та поки що єдиним бюджетним перевізником, який закріпився на ринку України, є угорська компанія «WizzAir». Чи будуть інші?

Парадокс: Україна є територіально найбільшою країною Європи, але в той же час має найслабшу систему як домашніх, так і закордонних авіаперевезень. Причина не тільки в низьких доходах більшості українців.

Річ у тім, що більшість маршрутів монопольно контролюються кількома українськими компаніями, що луплять немислимо високі ціни за квитки, роблячи переліт економічно невигідним навіть для тих, хто може собі його дозволити. Плануючи поїздку до Європи українцю доводиться довго марудитися, намагаючись уникнути пересадок і по можливості зменшити вартість перельоту.

Як правило, не вдається ні перше, ні друге.Чимало українців, що виїжджають закордон на тривалий період (скажімо, на навчання чи на роботу), почувши про те, що, скажімо, в Європі можна долетіти з пункту А в пункт Б за 10-15 євро, просто не ймуть цьому віри. Воно й не дивно – українські ціни на авіаквитки рідко опускаються нижче трьох сотень доларів.

Прикро, що більшість з нас досі навіть не здогадуються про існування у світі цілої низки лоукостів (від англ. «low-cost carrier» — дешевий перевізник, дешева авіакомпанія) або бюджетних авіаліній. Тож перед тим, як почати говорити про те, які з них літають до України, які тільки планують відкривати рейси, і скільки це коштуватиме пересічному громадянину, розглянемо, чим є бюджетна авіакомпанія, і за рахунок чого вдається знизити вартість авіаквитка до 10-20 євро і навіть нижче.

Лоукост авіалінії — це повітряні перевізники, що оперують переважно на короткомагістральних маршрутах, возячи пасажирів за цінами суттєво нижчими від тих, які пропонуються традиційними авіалініями.

Для зниження вартості застосовується ряд спеціальних заходів.

Зокрема, бюджетні авіаперевізники користуються послугами значно дешевших аеропортів (наприклад, Стокгольм-Скавста, Венеція-Тревізо, Лондон-Лутон, Київ-Жуляни та ін.), котрі зазвичай розташовані дещо далі від міст, які вони обслуговують, ніж звичайні аеропорти, і значно менші за розміром.

На дешевих рейсах не надають безплатного харчування та напоїв, не пропонують газет і радіо, зменшуючи при цьому до мінімуму кількість обслуговуючого персоналу. Крім того, жорстко обмежується кількість багажу (за кожну зайву сумку доводиться доплачувати).

Низькобюджетні авіаперевізники відмовились від залучення дорогих посередників (турагенцій) для розповсюдження білетів. Квитки купуються переважно через Інтернет або замовляються по телефону. А тому не чекайте, подавшись до якого-небудь туристичного офісу за авіаквитками, що вам запропонують на вибір білети від «WizzAir», «FlyDubai», «Ryanair» чи «Air Berlin».

Важливим внеском у зменшення собівартості авіаперевезень є спосіб організації флоту та догляду літаків. Кожна Лоукост авіакомпанія, як правило, використовує літаки одного типу (увесь величезний флот ірландської «Ryanair» складається виключно з «Boeing 737-800», угорська «WizzAir» літає тільки на «Airbus A320» тощо), що значно спрощує техогляд та обслуговування.

Важливою особливістю лоукостів є диференціація цін на квитки. В загальному, чим раніше ви купуєте квиток, тим дешевше він вам обходиться. Скажімо, якщо літак розрахований на 160 місць, то перші 10 продаються (умовно) за 1 євро, другий десяток — за 10 євро, третій — за 20 і т.д. Якщо ж замовляти білет за кілька днів до вильоту, ціна майже не відрізнятиметься від вартості польоту звичайними авіалініями.

Дешеві авіаперевізники завше мають спеціальні промоції, викликані намаганням продати якомога більшу кількість квитків на менш завантажені маршрути.

Найкрупнішою та найуспішнішою лоукост авіакомпанією Європи є ірландська «Ryanair». Її флот нараховує 272 літаки «Boeing 737-800», середній вік яких станом на 2010 нараховував 3,1 роки. Компанія обслуговує більше тисячі напрямків між 164 містами в 27 європейських країнах.

Для прикладу з «Ryanair» можна долетіти з Лондона до Вроцлава всього лиш за £16.99 британських фунтів ($27.5, в один бік), зі Стокгольма до Венеції — за £15.99 ($25.9) чи з Дубліна до Франкфурта — за £9.99 ($16.2). «Ryanair» відома своїми спеціальними пропозиціями, коли полетіти на певному рейсі можна за £0.00, сплативши при цьому тільки аеропортові збори.

На жаль, попри озвучені плани, запускати рейси до України авіакомпанія не планує. Один такий маршрут (скажімо, до Франкфурта чи до Рима) значно полегшив би життя українцям, що літають у Європу, адже з такою густою сіткою маршрутів, як у «Ryanair», можна буде легко (й головне — дешево) дістатися до будь-якої точки Європи.

Ще однією лоукост компанією, котра значно здешевила б поїздки в Європу, за умови відкриття регулярних рейсів до Києва, є німецька «Air Berlin».

Флот складається виключно з літаків «Airbus» 320-ї серії (А319, А320, А321). Маршрути «Air Berlin» захоплюють Британію, Скандинавські країни, Польщу, Іспанію, всі Німеччину і навіть США. На відміну від «Ryanair» «Air Berlin» уже давно літає в Росію.

Середня вартість перельоту між Берліном та Барселоною в один бік ?29.99 євро (квитки можуть бути дешевшими за умови раннього бронювання). За таку ж ціну можна поїхати у Валенсію, Мадрид чи Лісабон. З Москви чи Санкт-Петербурга можна долетіти до Берліна всього за ?49.99 (слід купувати білет хоча б за місяць-два до вильоту, інакше ціна сягає сотні євро і навіть більше).

Знову ж таки, на даний час мова про початок польотів до Києва не ведеться.

Поки що єдиним лоукост перевізником, який по-справжньому закріпився на ринку України, є угорська компанія «WizzAir». Українське відділення авіакомпанії, що носить назву «WizzAir Ukraine», має два абсолютно нових літаки «Airbus A320» (обидва — 2008 року випуску), один з яких оперує на домашніх рейсах, другий — літає до Європи.

В якості базового аеропорту використовується Київ-Жуляни. В межах України «WizzAir» забезпечує регулярне сполучення з Сімферополем (середня ціна квитка в один бік — 399 грн.). Раніше існували рейси до Львова та Одеси, але зараз вони скасовані. Цієї осені з «WizzAir Ukraine» з Києва можна дістатися до Кракова, Барселони, Валенсії, Лондона, Кельна, Венеції, Осло, Гамбурга, Дортмунда і навіть Анталії. Звідти з пересадками до будь-яких інших міст, між якими літає «WizzAir» (хоча сітка маршрутів у них значно поступається «Ryanair» чи «Air Berlin»).

У 2011 році компанія відкриває два нових рейси – Київ-Валенсія та Київ-Барселона. Вартість квитків коливається в межах від 199 грн. до 799 грн. (залежить від завантаженості маршруту та часу замовлення білета). Іноді сягає 1300-1500 грн. і більше, якщо квиток купується за кілька днів до вильоту.

Вітчизняних дешевих авіаперевізників Україна поки що не має. Зате такі є в Росії.

«АвиаНова» забезпечує регулярні рейси з Москви до Анапи, в Архангельськ, Волгоград, Єкатеринбург, Калінінград, Краснодар, Курган, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург та інші міста.

Нещодавно компанія відкрила рейс Москва-Сімферополь, щоправда, поки що лише на літній (курортний) сезон. Вартість перельоту в один бік складає 1000 рублів (276 грн.).

Приємно, що цього року вперше на ринок України виходить арабська «FlyDubai». Причому компанія запустила перельоти відразу за трьома напрямками: з вересня відкривається рейс Київ-Дубай ($205 в один бік, тричі на тиждень, вартість включає всі збори, дозволена маса багажу — 20 кг + 7 кг ручної поклажі), а з жовтня — Харків-Дубай ($225 в один бік, двічі на тиждень) та Донецьк-Дубай ($220 в один бік, двічі на тиждень).

«FlyDubai» — потужний азійський лоукост, що літає з Арабських Еміратів до Баку, Бейрута, Аммана, Дамаска, Бахрейну, Александрії, Кабула, в Луксор, Хартум та інші міста. В Україну «FlyDubai» літатиме на «Вoeing-737»

Державна авіаційна служба України підтвердила, що з кінця літа 2011 молода італійська лоукост авіакомпанія «Wind Jet» запускає рейс за маршрутом «Ріміні-Київ (Бориспіль)-Ріміні» на повітряних суднах типу «Аirbus А320», «Аirbus А319».

До 2009 року в Україну літала «Arkia» - ізраїльська лоукост авіакомпанія.

«Arkia» має сучасні середньомагістральні літаки «Boeing 757-300» (розрахований на 265 місць) та «Boeing 757-200) (231 місце), що літають в Європу та турбогвинтові «ATR-72» на внутрішніх перевезеннях. У 2009 через початок економічної кризи та зменшення пасажиропотоку «Arkia» пішла з України, але нині заявляє про готовність повернутися і започаткувати регулярні рейси.

Серед азійських лоукостів шрі-ланкійська «Mihin Lanka» також висловлювала бажання літати в Україну. Нині літаки цієї компанії літають з Коломбо до Джакарти, в Дубай, Кувейт та інші міста Азії. Відкриття сполучення з Києвом зробить усі ці міста значно ближчими.

Скажімо, переліт в обидва боки між Коломбо та Дубаєм літаками цих авіаліній наразі коштує 236 доларів, між Коломбо та Мальдівами — лише 181 долар, долетіти до Джакарти і назад можна за 380 доларів.

У цілому помітні тенденції до збільшення кількості дешевих авіаперевізників на ринку України. Принаймні, ми є цікавим ринком для світових лоукост компаній. Втім, досі більшості з них не вдається пробитися на цей ринок.

І тоді як Польща, Угорщина, Німеччина, Італія чи Британія літає хорошими літаками по ціні кілька десятків євро за подорож в обидва кінці, українці продовжують платити 300-500 доларів за квиток.

Державна авіаційна служба України доволі розпливчато відповідає на питання, чи можуть вітчизняні не-лоукост авіалінії впливати на рішення Ліцензійної комісії Державіаслужби України (служби, що видає ліцензії закордонним компаніям на польоти в Україну), наголошуючи на тому, що рішення про започаткування рейсів або їх припинення приймаються авіаперевізниками і базуються на оцінці економічної ефективності та комерційної доцільності експлуатації окремо визначеного маршруту.

Максим Кідрук, журнал "Мандри"