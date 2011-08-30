На фестивалі у Черкасах перемогла майстриня із скульптурою велосипедиста

У Черкасах завершився IV фестиваль кам`яних скульптур ”Живий камінь”, приурочений до Євро-2012.

Переможницею фестивалю стала майстриня із Польщі Анна РОСІНСЬКА, яка вирізьблювала скульптуру велосипедиста, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Друге місце зайняв художник з Полтави Сергій ОЛЕШКО з роботою ”Борці”, а третє місце – киянин Олександр КУТОВИЙ, скульптура якого називається ”Весляр”. Приз глядацьких симпатій дістався черкащанину Миколі ДЗЕЦІНЕ за роботу ”Гімнастка”.

Як повідомляв УНІАН, IV фестиваль кам’яної скульптури ”Живий камінь” проходив у Черкасах протягом серпня. Над скульптурами працювали 10 художників з України та Польщі. Створені на фестивалі скульптури розмістять на території дитячо-юнацьких спортивних шкіл та на вулицях міста.

Попередніми темами фестивалів кам’яних скульптур в Черкасах були «Кам’яні фонтани», козацька та етнотематика і тема кохання.