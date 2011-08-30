Енн Хетевей разом із Х’ю Джекманом зіграють у "Знедолених"

Акторці Енн Хетевей запропонували роль Фантіни у фільмі "Знедолені". Повідомляється, що звернутися до Хетевей творцям фільму запропонував Х`ю Джекман. Цей актор зіграє в "Знедолених" головного героя - Жана Вальжана.

В якості кандидатів на інші ролі у фільмі згадуються Джеффрі Раш, Рассел Кроу, Хелена Бонем Картер і Емма Ватсон.

Постановником фільму є Том Хупер. Останнім на сьогоднішній день режисерським проектом Хупера є стрічка "Король каже!", що вийшла в прокат у вересні 2010 року. Фільм удостоївся чотирьох премій Американської кіноакадемії, в тому числі в основній номінації - "Фільм року".

Стрічка Хупера "Знедолені" буде заснована не на оригінальному романі Віктора Гюго, а на однойменному мюзиклі Клода-Мішеля Шенберга та Олена Бубліль (який, в свою чергу, базувався на книзі). Постановка була вперше представлена ​​глядачам у Парижі в 1980 році.

ТСН