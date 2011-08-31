Вийшов перший за п'ять років альбом Red Hot Chili Peppers

30 серпня, по всьому світу у продаж надійшов перший за п`ять років альбом американських рокерів Red Hot Chili Peppers - I`m With You.

У довгоочікуваний, десятий за рахунком, студійний альбом Red Hot Chili Peppers увійшло 14 пісень, записаних групою із новим гітаристом Джошем Клінгхоффер (Josh Klinghoffer), що замінив Джона Фрусчанте (John Frusciante).

Новий альбом гурт представить у вівторок на великому концерті в німецькому Кельні, де виконає всі пісні з платівки та свої головні хіти. Подивитися пряму трансляцію концерту шанувальники зможуть у кінотеатрах 39 країн світу, у тому числі в США, Аргентині, Чилі, Бразилії та країнах Європи.

Нагадаємо, що обкладинку для нового альбому Red Hot Chili Peppers створив скандально відомий британський художник Демієн Херст.

Рок-група Red Hot Chili Peppers була заснована в Каліфорнії у 1983 році. Відтоді колектив продав більше 60 мільйонів копій своїх альбомів.

РИА

