Лоліта Мілявська опинилась у домашньому ув’язненні через маніяка

Божевільний шанувальник серйозно порушив мирне життя співачки Лоліти та її чоловіка. Всі вихідні закохані змушені були провести в домашньому ув`язненні.

"Він проривався в під`їзд, кричав під вікнами і вимагав зустрічі. Я не могла вийти з квартири і навіть попросила співробітника правоохоронних органів почергувати біля дверей, людина була явно несамовитий!", - розповіла співачка Life Showbiz.

Спочатку візити чоловіка були цілком безневинні і не заважали безтурботному житті зірки: незнайомець приходив до заповітного будинку, дзвонив у домофон і просив про зустріч.

Хохотушка Лоліта намагалася відбуватися жартами і по-хорошому пояснити обожнювачу, що про побачення не може бути й мови - адже в неї є коханий чоловік Дмитро. Однак почути відмову від улюбленої співачки фанат був не готовий - і незабаром на адресу зоряної пари посипалися образи і погрози.

Через деякий час настала довгоочікувана тиша. Але як виявилося пізніше - ненадовго. Ближче до вечора чоловік знову з`явився у вже знайомому провулку. Будучи під градусом, він викрикував то освідчення в коханні, то погрози.

Дебошира змогли заспокоїти лише співробітники поліції, яких викликала налякана зірка.

ТСН