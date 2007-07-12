У Нікітському ботанічному відкривається ”зелений лабіринт”

У Нікітському ботанічному саду (Велика Ялта, Крим) створено "зелений лабіринт" - що не має аналогів на території СНД.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник проекту Павло Васильченко, лабіринт розташований на площі близько 20 соток, довжина доріжок становить близько 1,1 кілометра. Зелений лабіринт зроблено із зелених насаджень - лавра. Зараз висота лабіринту становить близько 1,3 метра, в майбутньому лабіринт "підросте" до 1,5-1,7 метра. На території зеленого лабіринту знаходяться 5 басейнів із ліліями й рибами.

Зелений лабіринт, розповів П.Васильченко, почали робити в лютому цього року, зараз усі основні роботи вже закінчено. До осені на території лабіринту планується зробити також фонтани й невеликі водоспади.

"Ідея створення зеленого лабіринту - дуже проста, - розповів керівник проекту. - В основних відомих ботанічних парках і садах світу є атракціон - лабіринт". Тому, зазначив П.Васильченко, й у Нікітському ботанічному саду було прийнято рішення створити подібний атракціон. Зелених лабіринтів немає в СНД, зазначив П.Васильченко. "Ми подивилися, пошукали. Є тільки стародавні споруди, як на Соловецьких островах. Отже ми можемо стверджувати, що в СНД такого лабіринту, як у нас, немає", - зазначив П.Васильченко.

За його інформацією, офіційне відкриття зеленого лабіринту заплановано на наступний тиждень. Але вже зараз бажаючі можуть відвідати цей атракціон. Якщо хтось із відвідувачів заблукає, його з лабіринту виведуть 2 співробітники, зазначив П.Васильченко.

Відвідання лабіринту оплачуватиметься окремо від входу за відвідання Нікітського ботанічного саду. "Оскільки це (лабіринт - УНІАН) досить дорогий проект", - зазначив керівник проекту.

Довідка УНІАН. Нікітський ботанічний сад заснований 1812 року, один із найстаріших ботанічних садів світу. Засновник саду – російський учений-ботанік Христиан Стевен. У саду зібрано унікальні колекції видів, сортів і форм різних культур із багатьох країн світу.