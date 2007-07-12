Зять Тимошенко співатиме для ”гуцулів” зі знижкою

12-14 липня в Ужгороді відбудеться міжнародний фестиваль байкерської музики "Musik Bike Ukraine".

Як передає кореспондент УНІАН, в Ужгородському прес-клубі відбулася прес-конференція організаторів та гостей заходу. У прес-конференції взяли участь байкери з Тюмені Олександр ЛЄТОВ і Валерій БОНДАРЕНКО, а також фронтмен українсько-британського рок-гурту DVS Шон КАРР.

Вони повідомили, що у фестивалі передбачається участь з 8 країн. Офіційне відкриття фестивалю відбудеться сьогодні. Представник міжнародного байкерського клубу "Падонкі" Олександр СУХАНОВ запросив на Закарпаття зірок рок-музики Ігоря КУПРІЯНОВ, "Арія" (Росія"), "Черный кофе", DVS (Україна-Великобританія). Крім того, безпосередньо на мотоциклах прибудуть виконавці української рок-групи "White".

Організатори фестивалю обіцяють його учасникам екскурсію краєм у п`ятницю. А в суботу в Ужгороді відбудеться байкерський парад, а також шоу каскадерів з Угорщини.

Бюджет свята організатори не розголошують. Відомо, що лише виступ "Арії" обійдеться не менше, ніж у 7 тис. доларів. Натомість DVS зробив значну знижку для мешканців Ужгорода, оскільки товаришує з місцевими байкерами, повідомив кореспонденту УНІАН О.СУХАНОВ.

Також організатори фестивалю уклали угоду з ДАІ, і співробітники відомства забезпечать супровід байкерів.

Під час прес-конференції лідер DVS Ш.КАРР, відомий українцям як зять лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, сказав, що приємно вражений станом закарпатських доріг і вважає їх найкращими в Україні (він прибув з Києва на мотоциклі). Рокер відзначив також "фантастичні" краєвиди, які вдалося побачити.

Ш.КАРР розповів, що не має часу вивчати українську мову, бо хоч і живе в Україні, проте кожні 90 днів їздить до Британії чи Іспанії. Він вважає, що великої різниці між українцями та європейцями немає. За словами Ш.КАРРА, українці є ввічливими та просто добрими людьми.

На його думку, у Європі нівелюються відмінності між націями, оскільки кордони відкрито і європейці вільно рухаються у межах об`єднання.

На фестивалі в Ужгороді музикант презентує композиції з нового альбому "Велика риба". Він також розповів, що з українських колег найбільш близькими за духом йому є гурти "Океан Ельзи" і «Борщ».