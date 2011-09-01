Вийшла нова книжка Павла Коробчука "Поетичний динозавр"

30 серпня в Києві, у фестивалі-ресторації “Диван”, відбулася презентація нової книжки відомого молодого поета Павла Коробчука з кумедною назвою “Динозавр”. Під час презентації Коробчук читав свої вірші. Музичний супровід на гітарі організував блюзмен Тягло. До речі, самому Павлові Коробчуку музика теж не чужа. Як повідомляє Вікіпедія, “грає на барабанах у кількох гуртах”.

Попри не дуже вдячну - принаймні, як для літературних читань - “диванну” акустику, вечір зібрав чималу кількість любителів поезії. Павло Коробчук — лауреат кількох літературних премій, автор уже чотирьох книжок, переможець численних турнірів слем-поезії. В його творах потужна метафоричність, задуманість, медитація поєднуються зі злободенними, карколомними, одночасно побутовими й метафізичними сюжетами, стьобом, веселою й нескінченною грою слів. Мабуть, це не найгірша відповідь “духові часу”.

Оформила книжку “Динозавр” художниця Марися Рудська. На обкладинці вона цілком очікувано, зате мило намалювала динозавра.

