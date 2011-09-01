1 вересня в історії

У 1482 році кримськими татарами був розгромлений Київ.

У 1964 –му Вперше на телеекрані з`явилася передача "На добраніч, малюки!".

Того ж року, в Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна".

Будівля кінотеатру було побудовано в 1903 році. Тоді на вулиці Миколаївській в Києві (зараз - вулиця імені архітектора Городецького) за проектом архітектора В. П. Брадтман був зведений цирк "Гіппо-Палас" ("Hippo-place"). Він належав відомому на всю Росію дресирувальнику коней Крутікова. На той час це був єдиний в Європі двоповерховий цирк, який міг вмістити одночасно 2000 глядачів. До того ж будівля цирку мав унікальну акустикою і часто використовувалося для творчих вечорів та концертів. 20 квітня 1918 в цій будівлі проходило обрання гетьманом України Павла Скоропадського. Наприкінці вересня 1941 року будівля цирку було підірвано відступаючими радянськими військами, а в 1945 розібрано до самого фундаменту, так як руїни не підлягали реставрації.

1973-го терорист у Мавзолеї кинув бомбу (саркофаг не постраждав, однак декілька відвідувачів на жаль загинули).

1985-й - американсько-французька експедиція на глибині близько 4000 м знайшла уламки затонулого після зіткнення з айсбергом лайнера "Титанік".

У 96-му — В Україні запроваджено національну валюту – гривню.

А в 2001 році в Україні набув чинності новий Кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання замінена довічним ув’язненням.

Цього дня в Беслані, 6 років тому сталася трагічна подія - захоплення школи чеченськими терористами.

На урочистій лінійці біля середньої школи №1 зібралося декілька сот людей. Раптово на лінійку ввірвалися озброєні люди і почали заганяти присутніх у будівлю школи. Так почалося Бесланське лихо. Терористи висунули вимоги: звільнити бойовиків, що брали участь у нападі на Назрань вночі 22 червня. Останньою вимогою було - надати Чечні незалежність. Після переговорів з колишнім президентом Інгушетії Русланом Аушевим терористи звільнили групу заручників - 26 жінок і дітей. Кількість убитих становить 323 людини, в тому числі 156 дітей. Всього допомога медиків знадобилася 700 потерпілим.

У 2006-му в Криму почав працювати перший у світі кримськотатарський телевізійний канал.

1 вересня народилися:

Едгар Берроуз - американський письменник, автор романів про Тарзана. Він народився у 1875-му .

Наступний іменинник – це Бхактіведанта – засновник Міжнародного товариства свідомості крішни, більш відоме як рух Харі Крішна. Він народився у 1896-му році.

1923 року народився Роккі Марчіано американський боксер-професіонал, чемпіон світу в суперважкій вазі (1952-1956).

Жодного разу не зазнав поразки на професійному ринзі (у 49 боях). Після закінчення професійної кар`єри - успішний бізнесмен.

Загинув в авіакатастрофі, керуючи особистим літаком, за день до свого 46-річчя.

1947 рік - Микола Мозговий, український естрадний співак, композитор-пісняр.

Із 1994 року - директор і художній керівник Українського театру пісні, з 2005-го - директор Національного палацу мистецтв "Україна". Автор пісень "Минає день", "Серце скрипки", "На щастя, на долю", "Край, мій рідний край" та інші. Помер влітку 2010 року.

У 1961-му народилася Катерина Ющенко, українська громадська діячка, дружина президента Віктора Ющенка (2005-2010).

ТСН