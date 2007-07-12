”Шешори`2007” виросли у 28 разів

12-14 липня в селі Воробіївка Немирівського району Вінницької області пройде V Міжнародний фестиваль етнічної музики та лендарту "Шешори`2007 - Подільські".

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Згідно з повідомленням, цього року в рамках програми будуть представлені гурти з шести іноземних країн: Швеції, Чехії, Польщі, Росії, Великої Британії та Білорусі. Зокрема, шведська "Hedningarna", чеські "Сankisou", білоруська „Троіца”, російські „Пакава Ить” і „”Va-Ta-Ga”.

За словами організаторів фестивалю, Україну представлятимуть „Перкалаба”, „Очеретяний кіт”, „ДахаБраха”, „Бурдон”, „Тайко Драммерс”, „Древо” та інші.

Колективи будуть виступати на Народній, Великій сцені, а також на новоствореній Нічній сцені – майданчик для театральних, вогняних та барабанних перфоменсів.

Організатори зазначили, що готує несподіванки лендартова програма – художники працюють з цілком новим лендом, крім того, до них долучається польський митець Ярослав КОЗЯРА – автор одного з наймаштабніших європейських лендарт-проектів.

Повсякденне життя „Шешор” буде представлене майстернями з танцями та співами різних народів та їх національними стравами.

Організатори фестивалю також повідомили, що цьогорічна фестивальна територія вздовж річки Південний Буг буде дорівнювати 28 шешорським стадіонам у Карпатах.

Основним місцем розселення фестивальної публіки є наметове містечко.

Також організатори додали, що для прихильників екологічно чистого транспорту на „Шешори” організовано велотур.