Відкрився венеціанський кінофестиваль

Сьогодні ввечері на острові Лідо урочисто відкрився 68-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль.

У конкурсній програмі буде показано 22 стрічки, в позаконкурсній - 19, в програмі Обрії - чотири. Ще один фільм конкурсної програми буде оголошено останньої миті.

Фільмом відкриття кінофестивалю стала нова картина американського актора та режисера Джорджа Клуні Березневі іди.

До однієї з конкурсних програм увійшов фільм про Чорнобиль Земля забуття, в якому зіграла українська актриса Ольга Куриленко. Земля забуття - спільний проект України та Франції.

Журі фестивалю очолить Даррен Аронофскі, який переміг у 2008 році з Рестлером.

Кінофестиваль триватиме до 10 вересня 2011 року.



BBCrussian.com