Відкрився венеціанський кінофестиваль
10:33, 01 вересня 2011Культура
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У конкурсній програмі - 22 стрічки
Сьогодні ввечері на острові Лідо урочисто відкрився 68-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль.
У конкурсній програмі буде показано 22 стрічки, в позаконкурсній - 19, в програмі Обрії - чотири. Ще один фільм конкурсної програми буде оголошено останньої миті.
Фільмом відкриття кінофестивалю стала нова картина американського актора та режисера Джорджа Клуні Березневі іди.
До однієї з конкурсних програм увійшов фільм про Чорнобиль Земля забуття, в якому зіграла українська актриса Ольга Куриленко. Земля забуття - спільний проект України та Франції.
Журі фестивалю очолить Даррен Аронофскі, який переміг у 2008 році з Рестлером.
Кінофестиваль триватиме до 10 вересня 2011 року.
BBCrussian.com
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