Мел Гібсон виплатить Оксані Григор'євій $ 750 тис.

Знаменитий голлівудський актор Мел Гібсон виплатить своїй колишній подрузі Оксані Григор`євій 750 тисяч доларів і продовжить оплачувати утримання їхньої дочки Люсії, повідомляє агентство Associated press з посиланням на рішення суду вищої інстанції Лос-Анджелеса, оголошене в середу суддею Пітером Ліхтманом.

За досягнутою під час засідання угодою дочка Григор`євої від Гібсона, якій у жовтні виповниться два роки, буде отримувати фінансову підтримку, що дорівнює тій, яку отримують інші семеро дітей американського кіноактора.

Крім того, Гібсону доведеться оплачувати всі витрати з утримання будинку вартістю в кілька мільйонів доларів, який він раніше купив для Оксани та її дитини.

При досягненні Люсією 18-річного віку будинок повинен бути проданий, а виручена сума також передана Люсії.

Як зазначив Ліхтман, Григор`єва, в свою чергу, зобов`язується не порушувати надалі жодних цивільних позовів проти Гібсона, і жодна з сторін ніколи більше не буде згадувати про їхні стосунки.

"Я б хотів подякувати Вашій Честі за ухвалення розумного рішення у даній справі", - заявив Гібсон судді в кінці судового засідання.

Григор`єва також подякувала суду, висловивши сподівання, що винесене рішення дозволить голлівудській зірці продовжити свою кінокар`єру.

Досягнута домовленість завершила тривалу судову тяганину, що почалася після заяви Григор`євої про те, що Гібсон ударив її під час сварки у січні 2010 року.

Разом з тим Григор`єва 15 серпня зажадала виплати 500 тисяч доларів за завдані актором моральні страждання її 14-річному синові Олександру під час сварок між нею і Гібсоном.

Нагадаємо, що Мел Гібсон і Оксана Григор`єва почали зустрічатися навесні 2009 року. Їхній роман став причиною розлучення Гібсона і його дружини Робін, з якою він прожив у шлюбі 28 років і має сім спільних дітей. 30 жовтня Григор`єва народила Гібсону дочку Люсію. Однак через кілька місяців пара оголосила про свій розрив.

В останні місяці Гібсон і Григор`єва судилися за права на опікунства над їхньою спільною дитиною. Росіянка звинуватила актора в домашньому насильстві і просила суддю захистити їх спільну доньку Люсію і її саму від агресії кінозірки.

Восени 2010 року суд постановив збільшити з 5 до 20 тисяч доларів суму, яку Гібсон повинен щомісяця виділяти на утримання Люсії, а також зобов`язав його виплатити одноразово Григор`євоій60 тисяч доларів на утримання їхньої дочки.

У березні 2011 року Гібсон був засуджений до трьох років ув`язнення умовно за побиття Григор`євої. Крім умовного терміну, Гібсон зобов`язаний відвідувати спеціальні курси, відпрацювати 16 годин на громадських роботах, а також заплатити штраф, розмір якого не вказується.

Виступаючи в суді, актор визнав свою провину, погодившись піти на мирову угоду з Григор`євою. Тим самим він позбавив себе від реального тюремного терміну (йому загрожувало до 4 років ув`язнення). За словами актора, на цей крок він зважився, щоб захистити інтереси своєї сім`ї і близьких йому людей.



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