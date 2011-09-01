Складено рейтинг найбільш "дружніх" до українців країн Шенгену

Топ-10 найбільш "дружніх" країн Шенгенської зони, до яких українцям найлегше отримати візу, за підсумками 2010 року очолило посольство Болгарії.

Рейтинг посольств країн, в яких українцям найпростіше отримати шенгенську візу, склало видання "Дело", використавши звіт Генерального директорату з питань юстиції, свободи та безпеки Єврокомісії.

Найбільш "доброзичливим" щодо українських туристів було визнано посольство Болгарії: показник відмов при видачі національних віз у цю країну становив 0,17%. Загальна кількість запитів до цієї країни минулого року дорівнювало 103,5 тисячі, а довгоочікувані документи отримали 103,3 тисячі українців.

Добре приймають наших співвітчизників у посольствах Австрії, Литви, Швеції, Угорщини. Там рівень відмов не вище 2%.

Колосальний прорив здійснило посольство Іспанії, якому вдалося скоротити кількість відмов з 14,7% до 2%. За словами учасників туристичного ринку, раніше іспанське посольство ставило відмови, навіть незважаючи на всі необхідні документи і без пояснення причин.

Минулого року за іспанською візою звернулося 31,76 тисячі осіб, отримали її 26,7 тисяч щасливчиків.

На сусідніх позиціях з Іспанією йде Словенія. Показник відмов при видачі віз до цієї країни дорівнює 2,41%, трохи частіше відмовляють туристам в посольстві Португалії - 2,6%.

Закриває рейтинг Польща. Ця країна в 2010 році не видала візи в 2,91% поданих заявок. Однак саме дипломатична місія Польщі побила рекорд за загальною кількістю видачі віз - на п`ять консульств (Київ, Харків, Одеса, Львів, Луцьк) припало 302,679 тисяч віз.

Загальна кількість виданих українцям шенгенських віз збільшилася в 2010 році на 70 тисяч і становила близько 1,1 мільйона.

ТСН